Plus de 60 000 $ d’objets dérobés à Laval: un suspect recherché

Le Service de police de Laval recherche activement un suspect relativement à une introduction par effraction survenue dans une résidence le 28 juin dernier.

L’aide du public est sollicitée pour retrouver un suspect qui se serait présenté le 28 juin vers 13 h 47 à la porte d’une résidence familiale, dans le secteur Laval-Ouest.

Alors que le propriétaire de la résidence et son fils travaillaient sur le terrain, laissant la porte du garage ouverte, le suspect aurait sonné à la porte, et n’obtenant aucune réponse, se serait introduit dans la résidence.

Il aurait alors dérobé dans une chambre des objets d’une valeur totalisant plus de 60 000 $ avant de prendre la fuite dans un véhicule.

PHOTOS COURTOISIE

La police le décrit comme un homme de race blanche, âgé dans la soixantaine, aux cheveux foncés et clairsemés, et portant des lunettes de vue. L’homme est de stature corpulente, et portait le jour du vol un chandail à manches courtes, gris à motif camouflage, un jeans bleu et des espadrilles bleues.

Son véhicule serait de marque Mazda, modèle 5.

Toute information à son sujet peut être communiqué de façon confidentielle sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636), ou en composant le 911 et en mentionnant le dossier LVL 220628-060.