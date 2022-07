Poilievre contre Charest : un autre sondage confirme les deux voix différentes

Un nouveau sondage confirme une tendance qui se dessine depuis le début de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC): le favori Pierre Poilievre et son principal rival, Jean Charest, attirent des types d’électorats différents, avec des conséquences importantes dans un scénario d’élection générale.

La firme Angus Reid rapporte lundi que les deux candidats seraient en mesure de chercher 34 % du vote populaire en qualité de chef.

C’est toutefois la nature de ces appuis qui risque d’influencer les résultats d’une potentielle élection générale.

D’un côté, Pierre Poilievre détient une popularité inégalée chez les électeurs conservateurs puisque 85 % de ceux-ci l’appuieraient lors d’une élection, alors que Jean Charest récolterait 72 % de leurs voix.

S’il est légèrement moins populaire chez les électeurs conservateurs, M. Charest serait en mesure d’aller chercher une part de l’électorat traditionnellement aligné avec les libéraux et les néodémocrates, ce qui semble difficile pour M. Poilievre.

Le Parti libéral du Canada (PLC) obtiendrait 29 % des voix lors d’une élection où M. Poilievre est chef du PCC. M. Charest, lui, ferait baisser ces appuis à 24 %, ouvrant une marge considérable de 10 % avec le PCC.

Une dynamique similaire, mais moins marquée, est à l’œuvre chez les partisans du NPD, qui serait 22 % à appuyer le NPD si M. Poilievre était chef, contre 20 % si c’était M. Charest.

En tout et pour tout, 17 % des électeurs ayant voté pour le PLC en 2021 seraient prêts à voter pour le PCC dirigé par l’ancien premier ministre du Québec.

«La campagne de Charest, quant à elle, semble parler plus fort aux libéraux et aux néo-démocrates désenchantés – dont beaucoup désapprouvent maintenant le premier ministre Justin Trudeau et croient qu'il est temps de changer de gouvernement», explique le sondeur.

Déçus du choix de M. Charest comme chef, une bonne poignée de partisans de M. Poilievre se réfugieraient au Parti populaire du Canada (PPC) de Maxime Bernier, les appuis au parti passant de 3 % dans le scénario Poilievre à 7 % dans le scénario Charest.

Avec une popularité qui fléchit en raison d’une multitude de problèmes de gestion ayant affecté les vacances des Canadiens, plus de la moitié des Canadiens (55 %) jugent que le temps est venu pour un changement de gouvernement.

Une portion non négligeable d’électeurs libéraux (16 %) abondent dans le même sens.

Le sondage a été effectué auprès de 1606 Canadiens entre le 18 et le 20 juillet.