Tout-petits : «la vaccination peut faire la différence»

Alors que la vaccination des enfants de six mois à cinq ans commençait lundi, plusieurs parents demeurent craintifs face à l’inoculation de leurs tout-petits.

• À lire aussi: COVID-19: la vaccination des tout-petits commence

• À lire aussi: La vaccination des enfants de 6 mois à 5 ans commence lundi

• À lire aussi: Pas de nouvelles restrictions prévues, prévient Legault

Un sondage de l’INSPQ révèle que 44% des parents sont en faveur de faire vacciner leur enfant, mais 40% s’y opposent. 16% des répondants hésitent toujours face à cette question.

En entrevue à TVA Nouvelles, le Dr Nicholas Brousseau, médecin spécialiste à l’INSPQ, a dit comprendre l’inquiétude de certains parents, tout en tenant à les rassurer.

Il mentionne notamment que la dose administrée aux tout-petits représente environ le quart de celle donnée aux adultes.

Si les effets secondaires du vaccin sont très peu probables, les dangers pour les 0-5 ans s’ils attrapent la COVID sans être vaccinés sont bien réels, souligne le Dr Brousseau.

«Des problèmes sérieux, ça peut arriver. Dans les deux dernières vagues, il y a quand même plus d’une centaine d’enfants au Québec, âgés de six mois à quatre ans, qui sont allés à l’hôpital directement, à cause de complications de la COVID-19», soutient le médecin spécialiste.

«La vaccination peut faire la différence», ajoute-t-il.

Le Dr Nicholas Brousseau croit fermement que de continuer à expliquer les bienfaits et les risques du vaccin convaincre une majorité de parents à faire vacciner leur tout-petit.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.