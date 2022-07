Le Pape amorce un voyage au Canada pour demander pardon aux Premières Nations victimes de mauvais traitements dans les pensionnats.

Quelle est l'importance pour vous de cette visite du Pape?

La question, posée sur la page Facebook du Québec Matin, suscite de nombreuses réactions.

«La visite du Pape en sol canadien est tout d'abord un geste de nature diplomatique visant à faire un premier pas dans le sens de la réconciliation entre l'Église catholique et les Premières Nations d'Amérique. Mais ce qui sera important seront les gestes concrets de réparation qui seront posés par l'Église à la suite de cette visite du Pape.» -Jean-Luc

«Au lieu de dépenser cet argent pour la venu du pape on aurait pu aider les communautés autochtones directement. Certaines n’ont même pas d'électricité encore. La venue du pape n'efface en rien le passé.» -Fanny

«On parle beaucoup des peuples autochtones, mais il ne faudrait pas oublier tous les crimes sexuels commis par des prêtres catholiques. Il y a beaucoup plus de victimes que ce que nous pouvons penser et l'Église doit prendre ses responsabilités.» -Martin

«150 000 enfants littéralement arrachés à leurs parents. Des centaines d'entre eux, morts sans même avertir les parents. Leur langue et leur culture effacées. D'autres ayant subi des sévices sexuels. Les excuses du pape ne pourront effacer la douleur qui persiste et ce transmet d'une génération à l'autre.» -Jean

«Très heureuse de le voir! Tant mieux si peux faire du bien aux fidèles!» -Ginette

«Si l’argent investi dans cette sortie théâtrale avait plutôt été utilisé pour améliorer réellement la vie des Autochtones, j’aurais dit « bravo ». Mais là, c’est du temps, de l’énergie et de l’argent utilisés pour faire un spectacle, et non pas pour vraiment atténuer les torts causés.» -Marie-Claude

«Un autre gaspillage d’argent.» -Ian