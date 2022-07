10 places en moins au CHSLD de Sainte-Anne en raison de la pénurie de main-d'œuvre

La pression est tellement grande sur les employés du CHSLD de Sainte-Anne-de-la-Pérade que dix lits devront être fermés pour garder seulement 32 bénéficiaires.

«Quand on prend des décisions comme ça, de fermer des lits, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais on doit prendre les meilleures décisions possibles en fonction de la main-d'œuvre qui est disponible», a expliqué la Directrice du continuum SAPA Hébergement au CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, Stéphanie Despins.

Impossible de respecter le ratio patients-soignants, surtout en pleine période des vacances.

Pour le syndicat, c'est une bonne nouvelle que de voir cette pression diminuer.

«Au lieu de faire du temps supplémentaire obligatoire (TSO) et du temps supplémentaire (TS), de demander encore plus au personnel qui a là, il y a eu les fermetures qui ont été annoncées. Ça prouve qu'ils ont pris conscience que les travailleurs sont épuisés», a indiqué la présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec – CSN, Marie-Josée Hamelin.

Déjà deux lits sont vacants et la diminution se fera ensuite par attrition ou par départ volontaire.

Aucun volontaire ne s'est manifesté pour déménager. Par contre, trois résidents qui étaient à Sainte-Anne-de-la-Pérade de façon transitoire attendaient une place à Trois-Rivières et y seront transférés en priorité.

Mais le fait de déplacer ces bénéficiaires vers un autre CHSLD pourrait leur causer du tort.

«Une personne âgée qui est en perte d'autonomie va peut-être s'en aller vers une dépression quand on la transfert d'endroit donc c'est important de sécuriser la personne parce qu'ils perdent leurs points de repère donc ce qu'il faut faire c'est d'essayer le plus vite possible de rétablir des repères», a expliqué le psychologue Paul Langevin.

Visiter l'autre établissement, retrouver des visages ou des objets connus... Les astuces sont nombreuses pour faciliter la réadaptation.

Dans ces cas-là, le Conseil pour protection des malades espère que les besoins des résidents seront respectés.

«Il y a des instructions qui sont données et il y a des circonstances dans lesquelles on autorise ces choses-là, mais la chose qu'on oublie parfois ou qu'on ne fait pas assez sérieusement, sauf respect, c'est de consulter les familles et les résidents, voir comment ils voient ça», a déploré le porte-parole, Paul Brunet.

Le CIUSSS souhaite atteindre cet objectif dès octobre. Une analyse de la situation sera faite par la suite pour évaluer les différents facteurs qui pourraient avoir changé.