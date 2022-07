À Trois-Rivières, des sans-abris chassés d'églises abandonnées

Depuis quelques années, l'accès à ces bâtiments est accessible pour une catégorie de la population qui n'a souvent pas d'autre choix que de s'y abriter, et ce malgré les actions des propriétaires qui ne souhaitent pas voir des personnes sans domicile s'installer dans des lieux qui attendent d'être démolis.

Zachary Légaré a 18 ans. Il est sans logement et trouve parfois refuge pour quelques heures à l'église Sainte-Marguerite de Trois-Rivières. Il n’est pas le seul à le faire. Pour y entrer, il passe par une porte déverrouillée ou l'une des fenêtres cassées. Un matelas et un divan sont installés à proximité de la porte, indiquant que l’endroit est fréquenté.

«D’habitude, il y a à peu près quatre personnes ou cinq qui passent durant la journée », a affirmé Zachary, qui a visité les lieux à plusieurs reprises.

Le jeune homme ne dort pas là-bas, mais certains y ont élu domicile. Les contenants de nourriture à moitié vide, les cannettes et les couvertures qui jonchent le sol en sont la preuve. Dans une pièce plus isolée, on peut apercevoir des feuilles de papier roulées utilisées pour consommer des drogues aspirées par le nez.

La cohabitation ne semble pas être un problème. Sur place, l’équipe de TVA Nouvelles a constaté que les occupants étaient tous installés dans des pièces différentes.

En attente de logement depuis 3 ans

Juste à côté, l'ancien presbytère était aussi habité, mais après plusieurs incendies, les habitants se sont déplacés vers l'église. C’est le cas de Stéphane Bouillon, arrivé sur les lieux quelques heures plus tôt. « Moi, depuis trois ans j’attends d’avoir au moins une réservation dans un HLM. Je pense que je vais être grand-mère avant d’en avoir un », ironise-t-il malgré sa situation précaire. L’homme de 52 ans connaissait déjà l’église pour être plus tranquille que d’autres lieux abandonnés.

Les intervenants du Centre le Havre, situé de l'autre côté de la rue, sont bien au courant du problème. Quoiqu’ils ne puissent pas entrer à l’intérieur de l’établissement, ils font des rondes dans le secteur. «On s’assure vraiment de faire des tours, de regarder qui est là, d’essayer d’aller voir les gens quand ils sortent pour voir c’est quoi leurs besoins. Est-ce qu’ils ont besoin d’accompagnement, ont-ils besoin d’un logement, ont-ils besoin d’un soutien quelconque », a expliqué la coordonnatrice du Centre le Havre, clinique Zoé-Florence Julien.

La situation est semblable à l'église Sainte-Madeleine dans le bas du cap. Des employés du garage qui se trouve en face ont confirmé qu'il y a souvent du va-et-vient, et que certaines personnes semblent y passer la nuit.

La Ville de Trois-Rivières a obtenu une injonction lundi pour forcer le propriétaire à sécuriser les lieux et par la même occasion faire fuir ses vénérables occupants puisque le bâtiment n’est pas entretenu.