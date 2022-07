Britney Spears : l’affaire des textos avec sa mère s’emballe

L’affaire se corse entre Britney Spears et sa mère.

Lundi 25 juillet (22), l'artiste a lancé une avalanche d'accusations à l'encontre de Lynne Spears, qui venait déjà de lui répondre, captures d'écran à l'appui. La pop star de 40 ans avait en effet posté et rapidement supprimé des SMS envoyés à sa mère, à son ami Jansen Fitzgerald et à l'avocat commis d'office Samuel D. Ingham III lorsqu'elle était dans un établissement de santé mentale en 2019. Britney Spears avait affirmé qu'aucun d'entre eux n'avait répondu à ses messages et qu'elle avait été abandonnée par tous.

Jansen Fitzgerald a répondu en partageant une capture d'écran de l'échange de textos, montrant avoir répondu à la chanteuse à l'époque et qu’il a promis de faire plus de recherches sur le lithium – un médicament que l’on administrait à la star – en son nom. Dans la légende, Jansen Fitzgerald assure avoir parlé à Britney tous les jours pendant son séjour dans l'établissement et qu'elle et Lynne Spears ont rencontré un avocat pour essayer d'aider la star.

Lynne Spears a partagé le post Instagram de Jansen Fitzgerald sur son compte et a écrit : « Britney, j'ai aussi toutes les "conversations complètes" ! Je souffre de savoir que tu as l'impression que les personnes qui t'aiment le plus t'ont trahie ! Laisse-moi venir te voir ! Je t'aime ! »

Britney Spears a répondu à ce dernier message de sa mère en listant une série de reproches, notamment sur les débuts de sa mise sous tutelle.

« Tout était prévu et tu as agi comme si tu n'avais aucune idée de ce qui se passait !!! Deux semaines plus tard, tu as publié un livre et montré ma détresse quand Kevin a pris mes enfants... Tu as abusé de moi... Oui, je vais le dire et ça me sidère que tu joues encore le rôle de la maman aimante et dévouée », a clashé la star.

Britney Spears, qui a deux fils avec son ex-mari Kevin Federline, n'est plus sous tutelle depuis novembre dernier.