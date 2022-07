Conjoncture économique catastrophique pour le monde de l'agriculture

Les agriculteurs ne l'ont pas facile en ce moment et pour une fois, ça n'a rien à voir avec la météo, mais plutôt avec les coûts de production qui explosent ainsi que la hausse des taux d'intérêt qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Les 2% d'augmentation des taux signifient 500 millions $ de plus en frais d'emprunts pour les agriculteurs. Cela s'ajoute au choc de la forte inflation, à l'explosion du coût des intrants et des engrais, à la pénurie de main-d'œuvre et à la grève chez Agropur.

À la ferme Guychamp de Saint-Maurice, la construction d'une nouvelle étable est passée de 500 000$ à trois millions $, la facture mensuelle de diésel a bondi de 800$ à 4 000$. Le prix de la pellicule de plastique pour enrober le foin a doublé.

C'est la pire période de l'histoire de cette exploitation agricole. «Depuis qu'on est au monde, on n'a jamais connu une pandémie comme ça et tous les impacts et les effets que ça amène. Au niveau financier c'est du jamais vu», s’est désolée Hélène Champagne, copropriétaire. Celle-ci garde tout de même le moral. Il y a quelques semaines, l'UPA a lancé un appel au secours tant à Québec qu'à Ottawa.

Au mieux, un programme a été bonifié afin d'assurer les agriculteurs de pouvoir compter sur des liquidités suffisantes pour payer les factures. «Ils nous ont dit qu'il y avait des programmes qui étaient déjà là. Il y a une augmentation au niveau d'un programme de paiement anticipé autorisé. On est passé de 100 000$ sans intérêt à 250 000$. Ça a été grandement apprécié parce que ça amène une certaine liquidité. Toutefois ça va prendre beaucoup plus que ça pour soutenir les producteurs agricoles», a plaidé Martin Caron, président de l'UPA.