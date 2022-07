Crise des passeports: un recours collectif contre le gouvernement, c'est possible?

Les individus frustrés d’avoir manqué leur voyage en raison de la crise des passeports pourraient-ils intenter un recours contre le gouvernement fédéral? Un expert répond à la question.

Selon Guillaume Rousseau, professeur de droit public à l’Université Sherbrooke, ledit recours collectif viserait davantage les cadres, plutôt que les employés de première ligne.

«Les cadres qui ont planifié ça, s’ils avaient été de bons administrateurs compétents, auraient sans doute pu deviner qu’il y avait eu moins de demandes de passeports pendant la pandémie, que certaines mesures sanitaires étaient levées et donc qu’il y aurait plus de demandes au début de l’été», explique M. Rousseau, en entrevue sur les ondes de LCN.

Selon lui, l’absence de mesures conséquentes face à un évènement prévisible pourrait mener à la défaite du fédéral dans ce dossier.

«On approche l’incompétence, la négligence, les fautes, ce genre de notions là», a-t-il souligné.

La Charte canadienne des droits et libertés stipule que tout Canadien peut demeurer au Canada, y entrer et y sortir. Toujours selon M. Rousseau, il s’agit d’un argument qui pourrait jouer en la faveur des voyageurs désirant intenter un recours collectif.

«Il y a un lien à faire entre ce droit fondamental là et la négligence de l’appareil fédéral à livrer des passeports à temps», a dit l’expert.

«Ça fait en sorte que les moyens de défense de l’État fédéral peuvent devenir plus difficiles à plaider [...] Les tribunaux risquent de dire ''non, on ne peut pas violer les droits fondamentaux simplement par commodité administrative''», a précisé Guillaume Rousseau.

«Les tribunaux pourraient être assez peu réceptifs aux arguments de défense [du fédéral] par rapport à ça», a conclu le professeur.

Écoutez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.