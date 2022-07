Des habitants se partagent 75 000$ trouvés dans un dépotoir

Des billets de 100 dollars flottant dans l'air pollué d'un dépotoir à ciel ouvert ont déclenché une «fièvre verte» dans une petite localité du centre de l'Argentine où les habitants se sont rués dans les déchets pour rassembler une petite fortune qui, selon la légende naissante, était cachée dans une armoire jetée aux ordures.

La frénésie constatée la semaine dernière dans la décharge de Las Parejas a poussé les autorités à en interdire désormais son accès.

«Un ami est sorti de son camion et a vu un billet de 100 dollars tout propre sur le sol. Ça nous a interpellés, car il était dans un état impeccable», raconte Federico Baez, l'un des premiers à avoir découvert une partie de ce «trésor».

«On a ramassé chacun notre part. C'était comme un jeu de savoir qui en trouverait le plus. En tout, à nous six, on a ramassé 10 000 dollars», dit-il à l'AFP.

«Le lendemain un jeune a eu beaucoup plus de chance et a trouvé 25.000 dollars. Je pense qu'il doit en rester encore» dans la décharge, a-t-il ajouté.

Selon des dires rapportés sur les réseaux sociaux, les billets étaient cachés dans le double fond d'une armoire jetée à la décharge après la mort de sa propriétaire sans héritiers, et quelque 75 000 dollars auraient été retrouvés.

En Argentine, pays frappé par une inflation chronique, les dépôts bancaires en pesos argentins inspirent une profonde méfiance et il est courant de cacher ses économies en dollars dans des bas de laine.

Pour le maire Horacio Compagnucci, Las Parejas a été frappée par «une fièvre verte». «Alors que le pays traverse une période difficile d'un point de vue économique», avec une inflation de plus 60% sur douze mois jusqu'à mai 2022, «le mot «dollar» est sur toutes les lèvres», dit-il à l'AFP.

La découverte de ce trésor en liquide a donné lieu à de nombreux mèmes, dont un représentant le président Alberto Fernandez et la vice-présidente Cristina Kirchner les mains dans les ordures à la recherche de billets verts pour remettre l'économie du pays à flot.