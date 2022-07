EN VIDÉO | Un pasteur se fait voler 1 M$ en plein sermon

Un pasteur d’une église de Brooklyn, à New York, a été victime d’un vol à main armée devant ses fidèles en plein sermon dimanche.

Dix minutes après le début de la messe, quatre hommes ont fait irruption à l’intérieur du bâtiment.

«J’ai vu les voleurs s’approcher de moi, et je me suis dit de ne pas les confronter, puisque j’ai des enfants, une femme et mes fidèles devant moi», explique le pasteur Lamor à CNN.

L’homme a suivi les consignes des voleurs, s’est couché sur le sol et s’est fait voler ses nombreux bijoux.

Les cambrioleurs s’en sont pris à plusieurs membres de sa famille, jusqu’à pointer une arme en direction de son enfant de 8 ans.

La femme de Lamor s’est aussi fait voler ses bijoux, et ce, devant les 100 personnes présentes dans l’église.

«Mes congrégationnistes ont été traumatisés, sans parler des nombreux enfants qui pleuraient sans cesse. C’était épouvantable», ajoute le pasteur.

La police de New York a mentionné que les malfaiteurs ont quitté les lieux dans une Mercedes de couleur blanche.

Le croyant new-yorkais est d’avis que tous les pasteurs devraient pouvoir obtenir un permis de port d’armes.

Le «New York Police Department» a ouvert une enquête pour mettre la main au collet des cambrioleurs.