«J’étais sûr de mourir», affirme un bénévole sauvagement tabassé

La Sûreté du Québec (SQ) enquête pour voies de fait et vol sur un conducteur qui aurait été sauvagement tabassé au volant de son véhicule samedi soir en Mauricie.

«J’étais sûr de mourir pendant que je conduisais. Il a essayé de me crever les yeux et m’a donné une quinzaine de coups de poing au visage. J’ai une pommette et mon nez de cassés», lance Christophe Côté, toujours sous le choc.

Photo courtoisie, Christophe Côté

L’homme de 46 ans était bénévole samedi à un festival de musique à Sainte-Ursule, un petit village de 1400 habitants dans la MRC de Maskinongé. Vers 23 h 30, un homme serait entré sans payer sur le site.

«Je travaille dans l’événementiel et je l’avais déjà vu avant. Je l’ai amené en dehors du site parce qu’il dérangeait du monde et avait l’air vraiment intoxiqué. Après, j’ai fait l’erreur de le conduire», raconte-t-il.

Photo courtoisie, Christophe Côté

«Comme un film»

Christophe Côté explique que l’individu est ensuite devenu «très agressif» sur la route. Celui-ci lui a demandé de le reconduire à son véhicule qui était loin du festival. C’est à ce moment-là qu’il a cru que son heure était bel et bien venue.

Photo courtoisie, Christophe Côté

«Pendant que je conduisais sur une petite rue entourée de champs, il s’est mis à me frapper sans arrêt. J’ai réussi par miracle à arrêter la voiture. Il voulait me tuer. C’était comme un film. Je me suis battu pour ma vie», martèle M. Côté.

Photo courtoisie, Christophe Côté

Le quadragénaire a finalement réussi à s’extirper de son véhicule en se jetant sur la chaussée. Son présumé agresseur a pris la fuite avec sa voiture.

Photo courtoisie, Christophe Côté

Après avoir lancé un appel sur les réseaux sociaux, Christophe Côté a retrouvé lundi son véhicule dans la municipalité de Laurier-Station, soit à environ 150 km de Sainte-Ursule.

Photo courtoisie, Christophe Côté

«Ça va mieux aujourd’hui. Je suis juste heureux d’être en vie et que mon cerveau n’ait pas été touché», indique-t-il.

Toujours recherché

De son côté, la Sûreté du Québec (SQ) confirme qu’une enquête est en cours pour faire la lumière sur cet événement.

«On recherche toujours le suspect lié au vol du véhicule dans ce dossier et pour voies de fait. [...] Pour l’instant, tout n’est pas clair dans cette histoire et l’enquête continue», explique brièvement Benoit Richard, lieutenant à la SQ.

«Ceci étant dit, monsieur semble effectivement avoir été victime de quelque chose. Il nous a en effet rapporté un véhicule volé qui a finalement été retrouvé», ajoute-t-il.