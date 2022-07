Le PIB du Québec en baisse de 0,1 % en avril

Le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0,1 % au Québec en avril 2022, par rapport au mois précédent. Il s’agit de la première diminution depuis septembre 2021.

En mars, la hausse était de 0,7%. Toutefois, selon les données dévoilées mardi par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), «le niveau de production de la moitié des 20 grands secteurs de l’activité économique a diminué en avril».

«Une légère baisse de l’activité économique était anticipée au Québec en avril à la suite de la croissance exceptionnelle des mois précédents», a analysé Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins.

«D’une part, la récupération des secteurs qui ont été durement touchés par les fermetures se poursuit à un rythme plus lent. D’autre part, le secteur des biens pouvait difficilement maintenir le rythme débridé des derniers mois», a-t-elle ajouté.

Ainsi, les industries productrices de biens ont connu une baisse de 0,6 % en avril, après un gain de 0,9 % un mois plus tôt.

Cette baisse provient principalement des secteurs de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse (-2 %), des services publics (-1,8 %), de la construction (-1,4 %) et de l’extraction minière, de pétrole et de gaz (-0,9 %).

À l’inverse, le secteur de la fabrication a enregistré une hausse de 0,5 %. Les industries productrices de services ont pour leur part connu une hausse de 0,1 % au mois d’avril. Cette hausse est notamment attribuable à l’industrie des arts, spectacles et loisirs dont l’activité s’est accrue de 6,3 %, après une hausse de 21 % en mars, ainsi que le secteur des services du transport et de l’entreposage (+ 2,2 %).

Les services professionnels, scientifiques et techniques (+ 1 %), du commerce de détail (+ 0,6 %) ont aussi enregistré des gains. À l’opposé, les secteurs du commerce de gros et de la finance et des assurances ont connu des replis respectifs de 1,6 % et 0,7 % en avril.

Un léger regain attendu en mai

Pour l’économiste Hélène Bégin, le repli du PIB réel de la province en avril «ne signale pas nécessairement un changement de cap» pour l’économie de la province. «Les diverses statistiques publiées jusqu’à maintenant pour le mois de mai sont nettement plus positives que le mois précédent. Même si un regain est attendu en mai, il devrait être de faible ampleur», a-t-elle indiqué.

Après avoir enregistré une forte croissance annualisée de 6,9 % au premier trimestre, le PIB réel «ne pourra maintenir le rythme», a estimé Mme Bégin qui croit, par ailleurs, que la remontée rapide des taux d’intérêt au pays ainsi que la forte inflation «devraient modérer les dépenses des ménages».

Pour les quatre premiers mois de l’année 2022, le PIB réel du Québec est de 4,2 % supérieur à celui des mêmes mois de 2021, a noté l’ISQ.

Selon les informations publiées par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a augmenté de 0,3 % en avril 2022 par rapport au mois précédent.