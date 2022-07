Pompiers de Granby: un ancien délégué syndical poursuivi par ses ex-collègues

Un ancien délégué syndical des pompiers de Granby est poursuivi en justice par ses ex-collèges. Il aurait pigé dans la caisse pour payer des dépenses personnelles. Le montant réclamé à Jonathan Leclerc dépasse les 110 000$.

En mai 2021, 67 pompiers et ex-pompiers de Granby ont intenté une poursuite de 156 576 $ contre trois anciens administrateurs de leur syndicat local: Sylvain Piteau, Alexandre Hétu et Jonathan Leclerc.Une entente hors cours et confidentielle est survenue entre les deux premiers individus et les poursuivants.

«Il reste encore à ce jour le dossier de Jonathan Leclerc avec qui nous n’avons pas obtenu d’entente. Ce dossier risque de se régler devant le tribunal et nous sommes en attente d’une date de cour», a mentionné Normand Robillard, instigateur de la poursuite.

capture d'écran | TVA Nouvelles

M. Robillard a succédé à Sylvain Piteau comme président du syndicat au début de l’année 2020 et a découvert l’état des lieux.Dans la demande introductive d’instance déposée au palais de justice de Granby, on peut lire que les trois ex-administrateurs visés auraient illégalement effectué des retraits d’argent au guichet automatique et des dépenses injustifiées et non autorisées.

«Ils se sont illégalement approprié des sommes appartenant aux membres de la section locale (...) De plus, ils ont sciemment induit les membres en erreur en omettant d'informer ces derniers de la réelle situation financière de la section locale et de leur utilisation des fonds», peut-on lire dans le document.

Les dépenses injustifiées se seraient produites sur une période d’environ sept ans.

À cette époque, le syndicat local était affilié au Syndicat des pompiers du Québec (SPQ).

«Les syndicats locaux sont indépendants dans leur gestion des finances, indique le président du SPQ Daniel Pépin. Si on avait eu un signalement nous aurions immédiatement mis le syndicat local de Granby sous tutelle, gelé les comptes et effectué une enquête. Sauf que nous n’avons reçu aucun signalement.»

Les syndiqués de Granby se sont depuis dissociés de l’association nationale.

Aujourd’hui, le président du Syndicat indépendant des pompiers et pompières de Granby, Kaven Bélanger, assure que des mécanismes très rigoureux sont en place: «Les membres de l’exécutif n’ont plus de carte de crédit, ne peuvent pas non-plus retirer d’argent au guichet automatique et toutes les dépenses doivent être approuvées en assemblée.

De plus, nous avons créé un comité vérificateur indépendant de l’exécutif qui vérifie les finances et qui en fait rapport directement aux membres.

Tout ça pour s’assurer que ce qui est arrivé ne puisse plus se produire».Les trois pompiers visés par la poursuite ne sont plus à l’emploi du Service incendie de Granby.

Jonathan Leclerc est maintenant propriétaire de l’entreprise Ventilation Jo Brosse, établie à Granby. TVA Nouvelles s’est présenté sur place mardi matin et un membre de la famille de M. Leclerc a mentionné que ce dernier ne ferait aucun commentaire.

Des plaintes à la police ont également été enregistrées relativement à cette affaire.