Une octogénaire attend l’ambulance pendant 4 heures

Une dame de 86 ans a dû attendre l’ambulance pendant quatre heures, lundi, après avoir chuté dans une résidence du secteur Aylmer.

Rosina Ménard Jean est demeurée étendue, visage au sol, pendant plus de 4 heures sur le plancher de sa chambre à la résidence le Château Symmes à Aylmer.

Ce serait une autre résidente qui l’aurait découverte après sa chute vers 9h30.

Les responsables de la résidence ont appelé une ambulance, un peu avant 10h, mais ce n’est que vers 13h45 que les ambulanciers sont finalement arrivés sur place.

Selon ses proches elle aurait eu du mal à respirer.

Elle aurait une hanche disloquée,elle se serait brisée un poignet et fait une blessure au pied.

«On ne trouve pas ça correct, ce n’est pas une bonne manière de traiter les personnes âgées. Surtout une personne de 86 ans qui est par terre pendant 4 heures de temps. Il a fallu qu’elle fasse pipi dans es culottes, car il n’y avait aucune façon qu’on pouvait la lever», explique une proche de la dame.

Le fils de l’octogénaire en rajoute : «C’est frustrant... C’est inacceptable! Va falloir que Québec se réveille, il faut faire de quoi en Outaouais c’est rendu grave.»

La famille accuse davantage le dysfonctionnement du système de la santé que les ambulanciers dans cette affaire.

Selon le directeur général du centre de communication de santé de l’Outaouais, les ambulanciers sont souvent les perdants de l’effet domino causé par le manque de lits dans les hôpitaux.

Le manque d’effectifs force la fermeture de lits sur les étages et cela engorge les urgences. Les gens restent donc plus longtemps dans les lits à l’urgence et les admissions sont retardées.

Les ambulanciers doivent finalement rester avec leurs patients à l’urgence en attendant que ceux-ci passent au triage.