Des victimes d’abus sexuels sceptiques face aux excuses du pape à Saguenay

À Saguenay, les excuses du pape François envers les communautés autochtones n'ont pas du tout impressionné les victimes d'abus sexuels du défunt prêtre Paul-André Harvey.

• À lire aussi: Arrivée du pape au Québec: une étape de plus vers la réconciliation

• À lire aussi: Excuses du pape : les réactions des autochtones sont mitigées

• À lire aussi: Pensionnats autochtones: des excuses sont-elles suffisantes?

Celle qui s'exprime en leur nom doute même de la sincérité de Sa Sainteté.

Pour Suzanne Tremblay, la réconciliation est impossible.

Même si elle a beaucoup évolué pendant toutes ces années où elle s'est battue pour être crue et obtenir réparation, elle est catégorique: jamais elle ne pourra avoir confiance en l'Église et en ses représentants.

Elle a d'ailleurs écouté avec attention les excuses du Saint-Père.

«Je suis désolée mais ce n'était pas sincère, a-t-elle lancé d'entrée de jeu lorsqu'une équipe de TVA Nouvelles l'a rencontrée ce mercredi. Il ne fait pas un acte de contrition. Il nous mélange ça avec le fait que Dieu a dit de s'aimer les uns, les autres. Il reprend tous les commandements en disant qu'il ne faut pas juger son prochain.»

Ses propos auraient même soulevé la colère des victimes de Paul-André Harvey qui a commis des abus sexuels sur près de 150 mineurs au Saguenay-Lac-St-Jean entre 1962 et 2002.

«Moi les excuses, je pensais qu'il admettrait que l'Église a été passive, qu'elle savait ce qui se passait, mais malheureusement, jamais le pape va aller jusque-là, a expliqué Mme Tremblay. Il s'excuse pour ceux qui ont fait ces troubles-là dans l'Église mais il ne dit pas que l'Église était responsable et c'est ce qui nous met en colère. Quand je prends du recul, je me dis qu'il est venu uniquement pour faire bonne figure.»

Mais elle comprend à quel point ces excuses sont nécessaires pour les communautés autochtones qu'elle côtoie dans le cadre de son travail.

«Nous ce que l'on a vécu à côté des autochtones, c'est de la petite bière, a-t-elle insisté. C'est horrible ce qu'on leur a fait.»

Action collective

Plus tôt cette année, les victimes de Paul-André Harvey qui avaient intenté une action collective contre l'Église, se sont entendues hors cours sur une somme de près de 14 millions de dollars incluant les honoraires de leurs avocats.

Elles ont aussi eu droit à des excuses de l'Évêque, mais ça ne suffit pas pour pardonner.

«Je n'ai pas encore cette résilience-là, a mentionné la porte-parole de l'Association des jeunes victimes de l'Église. J'ai trouvé les autochtones tellement bons, tellement résilients. J'ai beaucoup à apprendre d'eux parce que moi je n'ai pas encore cette résilience-là. Je fais encore des cauchemars. À toutes les fois que ça ressort, j'ai des douleurs physiques qui ne passeront jamais parce que je me battais avec Harvey et les autres prêtres. Je me suis défendue physiquement et de mon souvenir j'avais entre 6 et 9 ans.»

Sans compter les douleurs psychologiques avec lesquelles elle apprend à vivre.