Élections provinciales: un ex-adéquiste candidat pour le PCQ dans Charlesbourg

Ex-député adéquiste devenu employé de cabinet pour la CAQ, Jean Domingue affrontera le ministre Jonatan Julien dans Charlesbourg sous la bannière du Parti conservateur du Québec.

Son investiture aura lieu le 2 août prochain, a appris notre Bureau parlementaire. Comme dans plusieurs comtés de la région de Québec, le PCQ arrive deuxième dans la circonscription de Charlesbourg selon le site de projections électorales Qc125, à 10 points derrière la CAQ.

Élu avec la vague adéquiste en 2007, Jean Domingue a été défait lors des élections générales l’année suivante.

Il a ensuite travaillé pour les députés caquistes Sébastien Schneeberger, André Lamontagne et Jean-François Roberge entre 2013 et 2018, en plus de travailler sur la campagne électorale de 2014 dans la région de Québec.

Une fois la CAQ au pouvoir, Jean Domingue a été conseiller politique au cabinet du ministre de l’Éducation, notamment responsable du dossier des « Belles écoles », pour une période d’environ six mois.

Déçu de la CAQ

Joint par notre Bureau parlementaire, l’ex-adéquiste affirme avoir été déçu par le gouvernement de François Legault. « J’ai vécu des déceptions. J’ai vu l’évolution de la CAQ », confie-t-il.

Les ministres André Lamontagne et Jean-François Roberge, affirme-t-il, sont devenus « déconnectés » de la réalité des citoyens.

De plus, M. Domingue déplore que l’entourage du premier ministre soit composé de nombreux ex-péquistes. « Ce dont je me suis vite rendu compte, c’est que la CAQ c’est un peu le PQ 2.0 », lance-t-il.

Impliqué contre la COVID-19

Peut-être plus surprenant, Jean Domingue travaille dans un centre de dépistage de la COVID-19 via la plateforme Je contribue. Certains partisans du PCQ estiment pourtant que la pandémie est un complot : une candidate a récemment été expulsée après avoir affirmé que « Bill Gates et sa clique de mondialistes » devraient « se faire tirer », tandis qu’un autre, toujours en poste, a comparé le vaccin à un viol.

« La pandémie a isolé des gens qui ont parfois vécu beaucoup de frustration, dit Jean Domingue. Alors, parfois, ça sort de drôles de façons. On n’est pas obligés d’être d’accord avec la façon dont ça sort, mais il y a une frustration qui se manifeste actuellement. »

Lui-même déplore que le gouvernement ait eu recours à des mesures « extrêmes » en raison d’une mauvaise organisation. « Si on avait mis le masque plus tôt, quand on sait que ce sont les gouttelettes principalement qui nous contaminent, on n’en serait peut-être pas rendus là aujourd’hui », dit-il.