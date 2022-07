Festival de Lanaudière: début de la cinquième semaine

Pour sa cinquième et avant-dernière semaine, le Festival de Lanaudière se poursuit avec une programmation haute en saveur.

De retour d’une tournée en Corée du Sud, l’Orchestre symphonique de Montréal et son chef Rafael Payare va livrer son troisième et dernier concert à Joliette cette année, vendredi. Plus de 170 musiciens et choristes se retrouveront sur scène pour interpréter le ballet «Daphnis et Chloé» de Maurice Ravel et «Prométhée» de Scriabine, avec le pianiste Jean-Yves Thibaudet, une œuvre rarement présentée en raison de sa démesure.

En grande première, et en exclusivité nord-américaine, William Christie et son ensemble, Les Arts Florissants, vont proposer une série de quatre concerts aux formats variés, les 30 juillet et 1er, 2 et 3 août.

Pour leur part, les ténors Michael Spyres et Lawrence Brownlee ainsi que la soprano américaine Meagan Sill rendront un hommage amoureux et hédoniste à Rossini, dimanche à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay.

Au total, le festival y présente 14 grands concerts dans cette salle, mais aussi une dizaine dans les églises lanaudoises, cinq récitals et quatre films musicaux classiques en plein air.

Les billets des concerts sont en vente à placedesarts.com.