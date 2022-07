Lanaudière: début du Festival Mémoire & Racines

La 28e édition du Festival Mémoire & Racines s’est amorcé mercredi dans Lanaudière.

Le festival de musiques traditionnelles accueille cette année près de 140 musiciens, chanteurs, danseurs et conteurs dans les bars et établissements du centre-ville de Joliette, au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies et au parc Saint-Jean-Bosco de Saint-Charles-Borromée.

Parmi la tête d’affiche de cette année, le groupe Les Campagnards sera en prestation jeudi et vendredi, tandis que Le Vent du Nord, le sera samedi et dimanche. D’ailleurs de nombreux autres artistes se produiront à plus d’une reprise, c’est le cas notamment de The McDades, Les Flânneurs, Les Chant d’Elles et Kongero.

Au cours de la fin de semaine, se succéderont sur scène la formation scandinave Himmerland, le trio montréalais Bon Débarras, la poétesse innue Joséphine Bacon, la chanteuse Djely Tapa, le trio Grosse Isle, ainsi que le groupe Les Grands Hurleurs.

Le Festival Mémoire & Racines se déroule jusqu’à dimanche.