Le BEI enquête sur un drame à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) déclenche d’une enquête sur la mort d’un homme de 48 ans au cours d’une intervention policière à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

Selon les premiers éléments d’information, le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu a été appelé peu après 2 h au sujet d’un homme indiquant au 911 qu’il venait de commettre l’irréparable.

Rendus en urgence au domicile de l’individu sur la rue du Biat, les policiers ont été confrontés à un homme armé d’un couteau, a indiqué le BEI.

Dans la foulée, des coups de feu ont été tirés et le quadragénaire a été atteint par au moins un projectile. Il a été transporté en centre hospitalier où son décès a été constaté.

À l’intérieur de la résidence, une femme et un adolescent ont été trouvés avec des blessures graves. Ils ont été transportés à l’hôpital et on craint pour la vie de la femme.

Une autre personne qui se trouvait à l’intérieur du domicile n’a pas été blessée.

Six enquêteurs ont été chargés d’enquêter sur les circonstances de ce drame, alors que l’enquête parallèle a été confiée à la Sûreté du Québec (SQ) qui agira à titre de service de police de soutien.