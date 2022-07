Une fermeture de pont qui nuit aux touristes à Batiscan

La fermeture du pont de Batiscan sur la route 138, mercredi et jeudi, cause bien des maux de tête aux automobilistes qui circulent en Mauricie.

Les deux journées de fermeture, qui se tiennent de 8h30 à 16h30, visent à permettre à des inspecteurs de s’assurer du bon état de la structure.

«Il y a deux types d'inspection dans le programme d'inspection. Il y a des inspections annuelles où, chaque année, les inspecteurs viennent vérifier chacune des structures. Par contre, ils ne vont pas nécessairement aller vérifier chacun des éléments, comme ils font lors de l'inspection générale qui est le cas cette année. Ces inspections-là peuvent avoir lieu aux deux ou aux quatre ans, tout dépendants des structures», a expliqué la porte-parole du ministère des Transports, Roxane Pellerin.

Déjà trois fermetures ont eu lieu plus tôt en juillet.

Ces inspections obligent les automobilistes à se rabattre sur l’autoroute 40 pour franchir la rivière Batiscan 40, ce qui représente un détour d’au moins 22 km pour les usagers de la route 138.

Il faut dire que de nombreux touristes sillonnent la région, en pleine période de vacances de la construction.

«Camping, restaurant, marina... C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vient. On a la descente qui est fonctionnelle, donc le monde, il faut absolument qu'ils fassent un grand détour pour pouvoir s'en venir à la marina puisqu'on est vraiment dans le milieu de Trois-Rivières et de Sainte-Anne-de-la-Pérade», a raconté la propriétaire du Centre de villégiature Marina Village Batiscan, Nathalie Gagné.

Des entraves majeures sont aussi à prévoir sur le pont Radisson à Trois-Rivières. Des travaux seront effectués sur la dalle du pont afin de prévenir la formation de nids-de-poule.

«Dans les nuits de jeudi et vendredi, il y aura la fermeture quand même mineure de la voie de gauche dans chacune des directions. Ça, ça va nous permettre de préparer les contresens qui vont avoir lieu au début de la semaine prochaine dans les nuits de lundi, mardi et mercredi. La première nuit, ce sera en Est et les deux dernières en Ouest», a détaillé Mme Pellerin.

Une voie sur trois sera fermée dans les deux sens les nuits de jeudi et vendredi. En début de semaine, ce sont les sorties vers l'est qui seront fermées : des Chenaux, Boulevard des Estacades, Thibeau Sud et Nord.

Mardi et mercredi, les sorties vers l'ouest le seront entre 20 h et 6 h 30 le lendemain.