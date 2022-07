À VOIR | L’équipage de l’avion du pape découvre la poutine à Québec !

L’équipage de l’avion du pape s’est payé la traite en goûtant aux saveurs québécoises, une fois arrivé à Québec, mercredi.

Le groupe composé d’une vingtaine de personnes, tous des Italiens, avaient envie de manger de la nourriture typiquement québécoise.

Pierre Morrissette de chez Avjet qui les accompagnait, leur a fait découvrir le restaurant Chic Shack, situé à Place d’Armes dans le Vieux-Québec.

«L'équipage a demandé "We want to eat something local". Donc, on les amenés au Chic Shack. Ils ont commandé tout ce qu'il y avait sur le menu: de la poutine en masse, des chips maison», explique M. Morrissette.

L’endroit propose hamburgers, salades, laits frappés, sodas maison et poutines préparés à partir d’ingrédients de fournisseurs locaux.

gracieuseté, Pierre Morrissette

Plusieurs photos montrent l’équipage partageant de bons moments autour de la table, mangeant de la poutine.

«Après le souper, l'équipage voulait poursuivre l'expérience purement québécoise. On s'est retrouvé au Coureur des bois, au Château Frontenac. Mais pas longtemps parce que tout le monde était hyper fatigué après cette longue journée», ajoute Pierre Morrissette à TVA Nouvelles.

Une femme aux commandes

Si habituellement l'entourage du pape est composé d'hommes, fait surprenant, dans le cockpit, la pilote de l’avion du Saint-Père est une femme! Le reste du groupe est formé du personnel de cabine et du personnel de soutien.

La pilote de l'avion au centre | gracieuseté, Pierre Morrissette

«Pour eux, voler à bord de cet avion-là, c'est un honneur. Chaque fois qu'ils montent à bord, ils sont bénis par le pape», précise M. Morissette.

L’appareil est un Airbus A330, pouvant embarquer jusqu’à 400 passagers pour les vols commerciaux selon le fabricant, mais plusieurs aménagements sont possibles, et gageons que celui du pape est bien particulier.

Afin d’accueillir le Saint-Père, une plateforme élévatrice spécialement adaptée pour les fauteuils roulants a été prévue à l'arrivée de l'avion.

gracieuseté, Pierre Morrissette

Contre toute attente, le pape s'est tenu bien droit et n'a pas eu besoin de son fauteuil, comme en témoigne une rare photo prise de cet angle hier sur le tablier de l'aéroport Jean-Lesage.