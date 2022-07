Alors que le premier du mois approche avec toutes ses obligations financières, de nombreux Québécois vivent de paie en paie.

Au Québec, ce sont entre 30 à 35% des ménages qui se retrouvent dans cette situation.

Jeudi matin, Desjardins a rencontré un problème dans le dépôt des salaires pour ses usagers, créant de l'inquiétude pour certains.

«C'est un niveau de stress assez élevé [si je ne reçois pas ma paie]. Je ne fais pas beaucoup d'argent. Je ne pourrai pas payer mon loyer», a réagi une jeune femme en entrevue avec TVA Nouvelles.

«Ça ne me stress pas. Une, c'est correct, mais à partir de deux, on aurait un problème», a dit une autre.

C'est pour cette raison qu'un expert dans le milieu des finances conseille aux Québécois de se créer un fonds d’urgence.

«Ce sont trois à six mois de dépenses courantes pour pouvoir payer tous ses engagements. Si vous dînez tous les jours sur votre lieu du travail, on efface un 100$ par semaine. Ça totalise environ 5000$ par année. Les gens ne voient pas la somme. Lorsqu’on réussit à diminuer certaines dépenses inconscientes, on peut sauver des milliers de dollars par année», a estimé Fabien Major, planificateur financier chez Major gestion privée.