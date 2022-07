Des pluies torrentielles causent des inondations «dévastatrices» dans le Kentucky

Des pluies torrentielles ont provoqué d'immenses inondations dans l'est de l'État américain du Kentucky, forçant des habitants à se réfugier sur leur toit et faisant craindre aux autorités de probables victimes, a indiqué jeudi le gouverneur de l'État.

«Nous assistons à l'une des pires et des plus dévastatrices inondations dans l'histoire de l'est du Kentucky», a déclaré le gouverneur Andy Beshear devant des journalistes. «Il y a beaucoup d'habitants de l'est du Kentucky sur leur toit, qui attendent d'être secourus.»

«Un certain nombre de personnes sont portées disparues et je suis quasiment sûr qu'il s'agit d'une situation où nous allons perdre certaines d'entre elles», a-t-il ajouté. «Nous nous attendons à perdre des vies.»

Un mort est déjà à déplorer dans le comté de Perry, l'un des plus touchés, selon la chaîne de télévision locale WKYT.

Les images de télévision montraient des voitures broyées et des eaux boueuses atteignant le sommet des maisons.

Certaines régions du Kentucky ont reçu quelque 20 centimètres de pluie en 24 heures.

L'état d'urgence a été déclaré dans certains comtés et trois hélicoptères ont été déployés pour aider aux opérations de secours.

«Beaucoup de gens ont besoin d'aide», a déclaré le gouverneur. «Et nous faisons de notre mieux pour atteindre chacun d'entre eux.»

Mais «la situation est difficile», a-t-il reconnu. «Des centaines de personnes vont perdre leur maison et cela va être un nouvel événement nécessitant non pas des mois, mais probablement des années, pour que les familles reconstruisent et s'en remettent.»

Quelque 23 000 personnes sont sans électricité dans l'État, a-t-il fait savoir.