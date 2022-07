EN VIDÉO | Poursuite policière impliquant un camion de Amazon

Une poursuite policière impliquant un camion de livraison de Amazon est survenue ce lundi sur les routes achalandées de la Californie.

Le suspect aurait volé un camion de la multinationale après avoir commis une invasion de domicile.

Au volant du bolide, l’homme a foncé dans plusieurs véhicules pour se frayer un passage sur l’autoroute.

Le suspect, Jarnall Larks, a été arrêté au bout d’une longue poursuite.

En plus de conduite dangereuse, Larks fait face à des accusations de tentative de meurtre, invasion de domicile et détournement de voiture.

La dame victime des actes de Jarnall Larks à sa résidence raconte les évènements.

«Je pensais mourir. Il n’arrêtait pas de me donner des coups à la tête. J’espère qu’il restera en prison pour le reste de ses jours», indique-t-elle.

Après une collision avec une voiture, le suspect a traversé l’autoroute en sens inverse, et ce sont quelques instants plus tard que les forces de l’ordre ont mis fin à sa course folle.

