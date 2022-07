Hockey Canada toujours sur la sellette

Hockey Québec s’est dit «très préoccupé» par la situation à Hockey Canada, au moment où le numéro un de l’organisation, Scott Smith, s’accroche à son poste, même si plusieurs réclament sa démission.

«Tout le monde est un peu inconfortable avec ce qu’on a entendu dans les dernières semaines», dit Jocelyn Thibault, directeur général de Hockey Québec.

Depuis sa mise en place en 1989, le fonds spécial de Hockey Canada a notamment servi à faire neuf paiements pour des cas d’abus sexuels, totalisant 7,6 millions $.

L’assureur de Hockey Canada a de son côté déboursé 1,3 million $ en dédommagements pour 12 autres cas liés à des agressions ou inconduites sexuelles.

L’ensemble des députés qui ont pris part à l’audience de mercredi ont réclamé la démission de Scott Smith, qui s’est retrouvé sur le grill pendant trois heures.

Marc DesRosiers

«Au niveau de la fédération, on n’a pas plus d’informations que la population générale, mais on suit ce qui se passe à Ottawa», explique M. Thibault.

Un avis juridique a été déposé par le cabinet de la ministre des Sports, Pascale St-Onge, pour tenter de mettre l’organisation au cœur de ce scandale sous tutelle.