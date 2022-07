La procréation médicalement assistée bientôt offerte en Outaouais

Des services de procréation médicalement assistée (PMA) seront offerts dès janvier 2023 par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais dans une clinique située à l’Hôpital de Gatineau.

Aucun service de PMA n’est actuellement disponible dans la région.

La population pourra ainsi bénéficier des services publics en infertilité et pourra prendre rendez-vous dès le mois de novembre afin d’amorcer le processus de fertilité.

La demande de PMA est estimée autour de 400 à 600 procédures d’insémination intra-utérine et entre 200 et 300 suivis pré-fécondation in vitro par année pour une population de la taille de celle de l’Outaouais.