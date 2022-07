Le cinéma canadien attristé de la mort d’un de ses pionniers

Le fondateur des studios de cinéma MELS et de Panavision (Canada), Mel Hoppenheim, est décédé jeudi, laissant derrière lui un héritage important pour le cinéma canadien.

Mel Hoppenheim était non seulement un cinéaste et un directeur photo, mais aussi un philanthrope et entrepreneur.

C’est en 1965 que cette sommité de l’industrie du cinéma canadien a fondé l’entreprise Panavision (Canada) afin de répondre à la demande criante d’équipement cinématographique.

«M. Hoppenheim a su transmettre tout au long de sa carrière sa passion pour le cinéma à plusieurs générations en contribuant auprès de l’INIS et auprès de l’École de cinéma Mel-Hoppenheim de l’Université Concordia à Montréal», est-il indiqué dans un communiqué de presse du MELS transmis jeudi.

Après avoir acheté le fameux Théâtre Expo de la Cité du Havre en 1988, les studios MELS ont été construits et l’entreprise Mel’s Cité du Cinéma a alors été érigée.

Une douzaine d'années plus tard, M. Hoppenheim a fait un don de 1 million de dollars à l’Université de Concordia afin d’investir dans le programme de cinéma de l’institution, pour ensuite voir le nom du département être remplacé par «École de cinéma Mel Hoppenheim».Il a aussi participé à la fondation de l’Institut national de l'image et du son (INIS).Le président du MELS, Martin Carrier, a fait part de ses condoléances.