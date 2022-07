LE TIFF dévoile sa programmation

La programmation du 47e Festival international du film de Toronto (TIFF) a été dévoilée jeudi par les organisateurs qui ont présenté les programmes de gala que pour les projections spéciales.

Dans la poignée de films dévoilés jeudi, on retrouve certains titres qui ont été présentés en première à Cannes au printemps dernier, comme «Triangle of Sadness» - lauréate d'une Palme d'or - et d’autres qui feront leurs débuts au Festival du film de Venise cet été, tout juste avant le TIFF, comme «The Whale» et «The Son».

Parmi les premières mondiales d’œuvres canadiennes au programme, on compte notamment le drame «Alice, Darling», avec Anna Kendrick, et le documentaire «Black Ice» d’Hubert Davis.

Les autres premières incluent le drame «Causeway» avec Jennifer Lawrence; le western «Butcher's Crossing» avec Nicolas Cage ; la comédie dramatique « The Greatest Beer Run Ever» avec Zac Efron et Bill Murray et la comédie dramatique «Raymond & Ray» avec Ethan Hawke et Ewan McGregor.

«The Good Nurse», avec Jessica Chastain, l'adaptation du roman «Women Talking» de Miriam Toews, avec Frances McDormand et Jessie Buckley, et «Empire of Light» du réalisateur américain Sam Mendes, mettant en vedette l’actrice oscarisée Olivia Colman, font partie des titres qui seront présentés au TIFF cette année.

C’est le drame «The Swimmers» qui sera inaugurera le Festival qui se déroulera du 8 au 18 septembre.