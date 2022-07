Les crimes graves doivent faire l’objet d’enquête, assure Lametti

Après avoir transmis une demande d’extradition du prêtre Joannès Rivoire aux autorités françaises concernant des accusations d’agressions sexuelles commises au Nunavut, le ministre fédéral de la Justice a soutenu que les crimes graves doivent faire «l’objet d’enquêtes et de poursuites exhaustives».

• À lire aussi: Nouveau mandat d'arrêt contre un prêtre français pour des agressions sexuelles

• À lire aussi: Les Oblats : des bandits bénis en soutane

«Je suis au courant du fait qu’une demande d’extradition transmise à la France a été rendue publique», a indiqué le ministre David Lametti, jeudi, dans un courriel à l’Agence QMI.

Une annonce qui a été confirmée par un porte-parole du ministère de la Justice.

«Le ministère de la Justice peut confirmer qu’une demande d’extradition a été faite envers la France concernant M. Rivoire. La demande a été faite par le service des poursuites pénales du Canada par l’entremise des fonctionnaires du ministère de la Justice», a précisé Ian McLeod, sans commenter davantage.

Cette nouvelle survient au moment où le pape François se trouve au Canada afin de se livrer à un «pèlerinage pénitentiel» pour présenter ses excuses aux communautés autochtones dans le scandale des pensionnats.

Rappelons que le prêtre Rivoire est soupçonné d’avoir commis des agressions sexuelles entre 1960 à 1992 lorsqu’il était au Nunavut. L’homme qui vit désormais à Lyon, en France, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) depuis 1998.

Un nouveau mandat avait aussi été lancé en mars dernier par la GRC pour une nouvelle allégation d’agression sexuelle sur une femme inuite à l’encontre de l’oblat de 92 ans.

«La collaboration et la coopération sont essentielles pour réparer l’héritage honteux des pensionnats. [...] Je tiens à vous assurer qu’il est important pour le Canada et ses partenaires internationaux que les crimes graves fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites exhaustives», a souligné M. Lametti.

Des retentissements jusqu’en France

Une délégation innue était attendue en septembre prochain à Paris pour réclamer cette extradition, qui était jusqu’à présent refusée par le gouvernement français, a rappelé le quotidien français «Marianne».

Un député de gauche de l’Assemblée nationale française, Aurélien Taché, avait également soutenu cette demande lors d’une adresse le 26 juillet dernier à la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

«M. Aurélien Taché appelle l’attention de Mme la ministre des Affaires étrangères sur la reconnaissance des exactions qu’ont subies les peuples autochtones dans le cadre des missions d’évangélisation menées par l’Église catholique», a soutenu le député NUPES du Val-d’Oise.

«Parmi ces tortionnaires, se trouve notamment Joannès Rivoire, français résidant dans un Ephad de Lyon, sous le coup d’un mandat d’arrêt au Canada», a-t-il ajouté.