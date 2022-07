Les patrouilles écologiques ont le vent dans les voiles à Sherbrooke

L’année 2022 marque les 20 ans de la Patrouille environnementale de Sherbrooke, dont les activités et les interventions diverses, ainsi que la haute participation des résidents, incarnent le succès du programme.

Malgré les 30 degrés qui plombaient la température, les plaisanciers étaient nombreux ce jeudi matin à la station de lavage de la Plage-Municipale de Deauville.

C'est la patrouille bleue qui assure son opération depuis l’an passé.

L'objectif est d’éviter la propagation des espèces envahissantes, comme la moule zébrée.

Bateau, planche à pagaie, veste de sauvetage et rames, absolument tout doit être lavé. En raison des micro-organismes, même si l’embarcation semble propre, cette dernière peut présenter des risques pour les plans d’eau.20 ans de patrouille sherbrookoise

La patrouille environnementale de Sherbrooke fête son 20e anniversaire cette année.

L’été, 14 patrouilleurs sillonnent la ville pour sensibiliser les Sherbrookois. Et ils ne chôment pas.

Depuis juin, la patrouille verte est intervenue à 4 000 reprises et la bleue a nettoyé plus de 1000 embarcations et a mené tout autant de visites chez les propriétaires riverains.

Un projet pilote de naturalisation des espaces connaît également du succès. La ville de Sherbrooke l’a déployé sur environ 70 sites afin de réduire les îlots de chaleur et augmenter la biodiversité.

Cette nouvelle gestion des espaces verts permet d’économiser 70 000 dollars par année, une somme qui sera investie dans des projets écologiques en ville.