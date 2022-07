Les PME encore en difficulté face à l’inflation

Le niveau de confiance des PME est en baisse pour un quatrième mois de suite en juillet, les chefs d’entreprise s’inquiétant de plus en plus de la hausse de l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre toujours présente.

L’indice de confiance sur trois mois a perdu près de 8 points pour tomber à 46,7 en juillet, selon le dernier Baromètre des affaires de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) dévoilé jeudi.

«L’inflation pèse vraiment lourd sur les PME en ce moment. Les prévisions de croissance des prix et les plans de hausse des salaires ont atteint des records historiques. Par ailleurs, les chefs de PME s’inquiètent de plus en plus des pénuries de main-d’œuvre et des coûts des intrants, en particulier des prix de l’énergie et des carburants», a indiqué jeudi par communiqué Simon Gaudreault, vice-président de la recherche et économiste en chef à la FCEI.

Les propriétaires d’entreprise ont surtout le sentiment de ne pas être entendus, selon M. Gaudreault. Seulement 16 % d’entre eux estiment qu’Ottawa est sensible à leur cause.

Les plans d’embauche à temps plein ont aussi baissé, alors que 20% des sondés envisagent de recruter du personnel lors des trois prochains mois et 17 % comptent réduire leurs effectifs.

Et la pénurie de main-d’œuvre est le principal facteur jouant sur le manque de croissance des PME, d’après la FCEI.

«Ces indicateurs devraient servir aux gouvernements un sérieux avertissement sur la précarité des PME. Ils seraient avisés d’en tenir compte dans leurs décisions économiques et politiques au cours des prochains mois parce que les entreprises ne peuvent supporter plus de pression», a ajouté Andreea Bourgeois, directrice de l’économie à la FCEI.

Le Baromètre des affaires a été mené auprès de 734 membres de la FCEI lors d’un sondage par Internet entre le 5 et le 13 juillet 2022.