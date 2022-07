L’ex-cheffe des verts Elizabeth May veut revenir à la tête du parti

L’ancienne cheffe du Parti vert du Canada, Elizabeth May, compte se joindre à la course au leadership de la formation politique, a dévoilé le Toronto Star jeudi.

Mme May, qui avait quitté la chefferie du parti en 2019, travaille présentement à cumuler les signatures nécessaires pour se porter candidate à la chefferie d’ici la date limite du 5 août, a indiqué le quotidien.

Une source du Star a précisé que Mme May envisage de briguer la chefferie en partenariat avec le militant des droits de l’Homme québécois Jonathan Pedneault. Les deux candidats proposeraient que le Parti vert opte pour une direction en binôme, à l’image de Québec solidaire au Québec.

L’ex-cheffe des verts avait quitté la chefferie du Parti dans la foulée de l’élection de 2019, tout en demeurant députée. Annamie Paul l’avait remplacée à titre de cheffe pour un court mandat marqué par des conflits internes au sein du Parti, qui s’était conclu avec une cuisante défaite électorale en 2021.

M. Pedneault, qui a longtemps travaillé dans le milieu des organismes à but non lucratif comme Human Rights Watch, a récemment confié au Journal de Montréal qu’il milite en faveur d’un environnementalisme réaliste.

«Pour moi, c’est essentiel que le discours environnementaliste se sorte les doigts du nez et regarde un peu autour. C’est facile d’être environnementaliste quand on habite dans le quartier Plateau-Mont-Royal», avait-il affirmé en reconnaissant que les efforts sont plus difficiles à faire lorsqu’on habite hors des grands centres urbains.

À ses yeux, les efforts pour limiter la pollution doivent avant tout être menés par le gouvernement, qui doit mieux réglementer les industries et fournir les infrastructures aux citoyens pour verdir leurs vies.

Le Parti vert élira son prochain chef le 19 novembre prochain.