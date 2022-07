Météo du jour: risques d’orage avec humidex dans le sud du Québec

Le temps s’annonce sous un air tropical jeudi, tandis que des averses avec risques d’orage sont à prévoir dans certains secteurs du sud du Québec.

Le ciel chargé de nuages laissera tomber quelques averses dans l’ouest de la province, alors que des risques d’orage sont attendus en après-midi à Montréal et ses environs où l’humidex atteindra des valeurs de 34.

Dans le centre de la province, le beau soleil de la matinée laissera place à de l’ennuagement suivi d’averses et risque d’un orage en après-midi, notamment en Estrie, en Beauce, à Québec et à Saguenay.

Les températures seront encore plus élevées durant la journée avec 29 degrés au thermomètre et un taux d’humidité de 34, notamment en Estrie et en Montérégie, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Les secteurs de l’est du Québec comme le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord seront plus ou moins épargnés, alors que le temps sera généralement ensoleillé avec des probités d’averses par endroits.

La journée de vendredi se présente avec des fortunes diverses pour le Québec, alors que le temps sera ensoleillé dans le sud, partiellement nuageux dans le centre et porteur d’averses dans l’est, le tout sous des températures de 25 degrés presque partout dans la province.