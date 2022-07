Peu de fidèles pour la retransmission de la messe dans les cinémas Guzzo

Les cinémas Guzzo qui diffusaient en direct et gratuitement la messe du pape qui se tenait à Sainte-Anne-de-Beaupré ont finalement accueilli beaucoup moins de fidèles que ce qu’ils avaient estimé.

Au Marché Central, 18 salles avaient d’abord été réservées à la retransmission historique, mais finalement seules deux ont été utilisées, une pour la cérémonie en français et l’autre en anglais.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Une centaine de personnes ont profité des installations pour regarder la messe, et se disaient ravies de l’expérience.

«Même si on n’était pas à Sainte-Anne, on l’a quand même vu comme si on était là», a commenté une jeune adolescente présente avec une proche.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«C’est fantastique, c’est dommage qu’il y a ait peu de monde qui assistent», a déploré un homme aussi présent.

***Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus.***