Préparez-vous à payer encore plus cher vos produits laitiers à l'automne

La hausse prévue du prix du lait à la ferme, de 2,5% le 1er septembre, aura des impacts jusqu'aux rayons des épiceries.

«Si on parle d’une augmentation de 2,5% à la ferme, on risque de voir le prix des produits laitiers au détail augmenté d’au moins 6 à 7% en septembre », a averti Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie.

Des transformateurs laitiers assumeront toutefois une partie de l'augmentation, mais pas toute.

«Le défi, et c’est une question importante, c’est comment ajuster les prix au détail d’une façon raisonnable, a expliqué le PDG du Conseil des industriels laitiers du Québec, Charles Langlois. D’une part, il faut que je sois capable d’assumer (au moins) une partie. En même temps, il faut préserver la capacité du consommateur d’acheter nos produits.»

Si vous croyez que ça ne sera que le prix du lait qui augmentera, détrompez-vous! C'est l'ensemble des produits laitiers qui sera impacté!

«Si on n’augmente pas nos prix, c’est le fromager qui diminue ses marges de profit, a expliqué le président de Fromages CDA, Daniel Allard. Donc si on veut continuer à évoluer, et à se développer, on doit ajuster en conséquence selon les opérations de chaque fromagerie.»

«Si le coût des intrants est affecté en amont de la chaîne, éventuellement au détail, on est affecté davantage. C’est un peu comme un coup de fouet. Lorsqu’on envoie un coup, la différence n’est pas énorme, mais à la fin, au bout de la ligne, la différence est beaucoup plus importante. C’est un peu comme ça que les chaînes d’approvisionnement fonctionnent», a ajouté M. Charlebois.

De leur côté, Les Producteurs de lait du Québec insistent sur le fait que ce sont les détaillants qui fixent les prix au détail des produits laitiers (à l’exception du lait), et non les producteurs. Reste maintenant à savoir la hausse exacte qui sera refilée aux consommateurs. Des discussions sont toujours en cours entre les industriels laitiers et les détaillants.