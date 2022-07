Reconstruire en zone inondable, un projet plus compliqué que prévu

En raison du nouveau régime transitoire de gestion des zones inondables, un couple de Cowansville dont le domicile a pris feu en janvier dernier, peine à entreprendre la reconstruction de leur maison.

Gilles Larivière et sa conjointe demeurent chez leur fille depuis six mois. L’hiver dernier, leur résidence de Cowansville a été détruite par les flammes. En demandant un permis à la Ville pour reconstruire, ils ont appris à leur surprise qu'ils sont situés en zone inondable.

«La rivière passe à 90 mètres de la maison. Ça fait plus de 40 ans que j’habite ici et il n’y a jamais eu d’eau qui s’est rendue à la fondation. Je n’ai même pas de pompe dans le sous-sol, ça vous donne une idée», a expliqué M. Larivière.

Selon le propriétaire, la compagnie d’assurance lui a donné l’autorisation de reconstruire sur la fondation existante puisqu’elle est en bon état, mais la Ville exigerait que les fondations de la résidence soient munies de mesures d'immunisation en raison de son emplacement. Les travaux de mise aux normes pourraient coûter jusqu'à 120 000$ a-t-il dit : «Les assurances ne veulent pas payer pour ça parce qu’ils jugent que ma fondation est bonne, et je suis d’accord.»

En vigueur depuis le mois de mars dernier, le régime transitoire de gestion des zones inondables oblige les municipalités à encadrer tous les travaux effectués sur le littoral. Sauf que la famille reproche à la Ville d'être plus stricte que le gouvernement. «Si on se fie au guide publié par le ministère de l’Environnement, on a le droit de reconstruire sur la fondation existante sans aucune restriction», a avancé la fille de M. Larivière, Geneviève.

Les multiples demandes faites à la Ville pour arriver à un compromis n'ont rien donné jusqu'à maintenant. De ce fait, la famille risque de devoir s'adresser aux tribunaux pour tenter de faire invalider le règlement. En raison de cette possible judiciarisation du dossier, la Ville de Cowansville a décliné notre demande d’entrevue.