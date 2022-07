15 ans après, les proches de Cédrika se remémorent les événements

Dimanche, le Québec en entier aura une pensée pour Cédrika Provencher, enlevée 15 ans plus tôt lors d'une banale promenade à vélo à Trois-Rivières. Mais pour ses proches, ce 15e anniversaire remue de douloureux souvenirs qui laissent encore aujourd'hui plus de questions que de réponses.

Quinze ans après l'enlèvement de Cédrika Provencher, sa famille et ses amis sont toujours aussi bouleversés. «Tout le bien que cette enfant aurait pu faire autour d'elle, les gens en sont privés, tout simplement. C'est comme ça que je me sens», a déploré d'une voix émue le grand-père de Cédrika, Henri Provencher, qui a décidé de puiser dans sa douleur pour provoquer le changement.

Il affirme avoir transformé le négatif en positif afin de pouvoir venir en aide aux autres familles qui vivent une situation semblable. Il en a donc fait son combat. «Je me dis que s'il y a une façon d'empêcher qu'il y ait d'autres Cédrika, je vais faire tout en mon pouvoir pour y arriver», a assuré M. Provencher.

Quant aux amis de Cédrika, ils n'ont pas oublié cette fameuse journée de juillet, quinze ans plus tôt. Après le stress, la peur et les cauchemars, c'est la frustration qui habite aujourd'hui Claude Lafrenière, l'un des amis de Cédrika. «C'est le fait de ne pas savoir. Le fait que cet individu-là court toujours», a-t-il avoué.

Sans coupable derrière les barreaux, les proches de Cédrika restent sans réponse et espèrent un jour connaître le dénouement de cette histoire. «J'espère que ça a un impact sur [celui qui a fait ça] et j'espère qu'il a ça sur la conscience», a affirmé M. Lafrenière.

La clôture près de laquelle les ossements de Cédrika ont été retrouvés est encore entourée de peluches, preuve que la communauté ne l'a toujours pas oublié.

D'ailleurs, plusieurs se remémoreront des souvenirs de la fillette à l'occasion du 15e anniversaire de son enlèvement, dimanche. Claude Lafrenière, lui, garde de bonnes images de son amie d'enfance.

«Le soir, elle faisait des appels. On aurait pratiquement dit une réceptionniste [...] et finalement, on se ramassait tous au parc. C'est une personne qui nous a beaucoup rapprochés et elle a forgé les gens, même après sa disparition», a-t-il témoigné.

Provoquer le changement

Quinze ans ont passé et beaucoup de choses ont changé sur le terrain depuis l'enlèvement de Cédrika en 2007. Sa disparition a notamment eu des impacts sur les méthodes de travail des corps policiers qui continuent d'évoluer encore aujourd'hui. Les individus impliqués dans les recherches de personnes disparues sont désormais mieux formés et plus qualifiés.

«Il y a eu cette création d'un comité spécial, des recommandations pour former les corps de police sur comment réagir lorsqu'un enfant est kidnappé. L'important, c'est qu'on en retire des leçons», a déclaré la directrice générale du Réseau Enfants-Retour, Pina Arcamone.

Il reste encore du chemin à faire pour ce qui est de la prévention des actes criminels. C'est d'ailleurs ce qui a motivé M. Provencher, le grand-père de Cédrika, à poursuivre sa mission. Il manque toutefois de ressources pour réaliser les projets de sa fondation. Des bénévoles sont toujours recherchés pour l'aider à faire avancer les choses, dans un but de prévention.

«C'est de penser que si des choses comme ça arrivent, on a des façons très très ordonnées d'arriver là où on veut. Je comprends que ce n'est jamais pareil et que ce n'est jamais les mêmes circonstances, mais il y a un gabarit général qui doit être établi», a-t-il expliqué.

La Sûreté du Québec (SQ) poursuit encore aujourd'hui son enquête sur l'enlèvement de Cédrika, une fillette disparue abruptement en 2007, mais qui aura toujours sa place dans la mémoire collective.