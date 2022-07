Course au PCC : la candidate Leslyn Lewis refuse aussi de débattre

Après Pierre Poilievre, c’est au tour de la candidate sociale conservatrice Leslyn Lewis de refuser d’assister au troisième débat officiel de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC), car des sujets qui lui tiennent à cœur, comme l’avortement, ne seront probablement pas au menu.

Un porte-parole du PCC a confirmé la décision de la candidate, qui devrait présumément, elle aussi, avoir à défrayer 50 000 $ en amende pour refuser de se prêter au jeu, qui soit se tenir mercredi soir prochain.

Dans la plupart des sondages effectués jusqu’ici, Mme Lewis arrive en troisième place au niveau des intentions de vote chez les membres du parti après Pierre Poilievre et Jean Charest.

L’avocate de formation a néanmoins jugé qu’un troisième débat ne serait pas une vitrine nécessaire pour le succès de sa campagne à ce stade-ci.

Dans un communiqué diffusé plus tôt cette semaine, Mme Lewis remettait en cause la pertinence de ce troisième débat officiel, qui, ironiquement, a été décidé par la direction du parti après un sondage interne chez les membres du parti témoignant de l’appétit (65 % d’appui) pour voir les candidats croiser le fer à nouveau.

«Il est facile de sonder les 675 000 membres du parti et de trier sur le volet des questions «choisies par le public» qui sont sûres et qui dépeignent notre parti de manière à plaire aux médias. Mais si nous voulons avoir un débat qui va effectivement aider les membres à prendre leur décision, nous devons répondre aux questions que les membres nous posent réellement sur le terrain», dit Mme Lewis.

Parmi les questions qu’elle aurait aimé voir être soulevées figurent l’avortement, les réactions médicales négatives liées aux vaccins contre la COVID-19, ou encore la remise en question du rôle du Forum économique mondial (FEM) dans la politique domestique du Canada.

Le favori dans la course, Pierre Poilievre, a déjà annoncé il y a plus d’une semaine son intention de ne pas prendre part au débat, jugeant qu’il n’est pas nécessaire et que le premier débat en anglais fut une «honte» de par l’humour de l’animateur et des questions légères qui parsemaient l’événement.

Dans une vidéo satirique diffusée jeudi, la campagne de Jean Charest, deuxième dans les sondages, s’est moquée de son principal rival pour son refus de participer.

Avec deux débatteurs en moins et l’exclusion de Patrick Brown de la course, il ne restera que Jean Charest, Roman Baber et Scott Aitchison sur scène. Le débat se tiendra dans les deux langues officielles.