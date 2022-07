Hausse de 750% des Québécois membres du PCC en deux ans

Le nombre de Québécois membres du Parti conservateur du Canada (PCC) a plus que doublé depuis 2020, portant le Québec au-devant de la Saskatchewan en ce qui concerne le nombre total de membres du PCC par province.

Il s’agit de «la plus grande augmentation proportionnelle» ayant eu lieu au Québec, avec une croissance supérieure à 750 %, peut-on lire dans le communiqué du PCC émis vendredi.

En effet, on comptait 12 957 membres durant la course à la chefferie du PCC en 2020, contre 58 437 aujourd’hui; une montée qui réjouit le parti politique qui a manœuvré dans la province avec difficulté, au long de l'histoire.

«Les Québécois et les Québécoises se sentent de plus en plus chez eux au sein du Parti conservateur du Canada et sont enthousiasmés de faire partie d’un mouvement qui formera un gouvernement basé sur des principes suivant la prochaine élection», a soutenu la Vice-présidente du Parti conservateur du Canada et Vice-présidente du COEC, Valérie Assouline, dans le communiqué.

«Ça représente de l’argent bien sûr. Il s’agit de gens sur les listes de diffusion, des gens qui constituent de potentiels volontaires, alors c’est une excellente nouvelle», a expliqué le directeur de l’Institut d'études canadiennes de McGill, Daniel Béland, à Global News.

Ce dernier a tenu à souligner que 58 437 membres sur 8,5 millions de personnes, soit la population totale du Québec, représentent encore une proportion marginale de la démographie électorale du Québec.

Le Québec et l'Ontario constituent plus de la moitié du nombre total de membres du PCC, qui est de 678 708 électeurs éligibles aux élections de la chefferie le 10 septembre.

Selon Global News, l’augmentation des inscriptions au PCC s’expliquerait en partie par le succès de Pierre Poilievre, qui aurait réussi à recruter plus de 311 000 membres à travers le pays.

Or, ce chiffre, issu d’un document provenant de l’équipe de Poilievre, n’a pas été vérifié par un parti indépendant.