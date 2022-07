Le projet solaire de STACE retenu par Hydro-Québec

Retenu par Hydro-Québec dans le cadre d’un appel d’offres, le projet solaire de Saint-Augustin Canada Electric inc. (STACE) de plus de 32 MW pourrait voir le jour sur un ancien site d’enfouissement à Matane, dans le Bas-Saint-Laurent.

Fournisseur mondial d’équipements électriques dans le secteur de la production d’énergie, l’entreprise québécoise se démarque avec une idée innovatrice.

«Le projet que nous avons présenté est d’ailleurs le seul projet solaire retenu par Hydro-Québec lors de l’ouverture des soumissions. Nous avons hâte de travailler avec Hydro-Québec à ce projet prometteur en retombées économiques pour le Québec», a mentionné le président et chef de la direction STACE, Normand Lord.

La Ville de Matane est très fière d’appuyer le projet, elle qui a adopté une résolution pour le soutenir.

«C’est une très bonne nouvelle que cette entreprise s’implante ici. Elle a des projets pour l’avenir, pour occuper et faire prospérer cette usine. Ça pourrait être très intéressant au plan de la création de la richesse dans la région de Matane», a soutenu le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Rappelons que STACE avait racheté l’ancienne usine Enercon de Matane il y a un an.

Cette nouvelle idée de parc solaire pourra aider à contrer la pénurie de main-d’œuvre.

«Ça va apporter des emplois. Ce qu’on veut, c’est avoir des travailleurs et travailleuses qui vont produire de nouvelles technologies adaptées aux besoins. On est dans une situation de pénurie de main-d’œuvre, mais dans ce domaine de pointe, je suis convaincu qu’on puisse tirer notre épingle du jeu et devenir un lieu à l’avant-garde, notamment au plan énergétique», a noté Pascal Bérubé.

L’énergie solaire est très peu utilisée au Québec, et ce malgré le taux d’ensoleillement qui est comparable à celui de plusieurs pays qui utilisent cette technologie.

Tous les joueurs impliqués dans cette initiative espèrent que le parc solaire pourra contribuer au développement de la Matanie.