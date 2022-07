Les Canadiens favorables à l'avortement, mais moins chez les plus jeunes

Les Canadiens soutiennent de plus en plus l’accès à l’avortement au cours des dernières années, mais une nouvelle tendance montre que cette prise de position vacille un peu plus chez les plus jeunes, selon un récent sondage Ipsos.

Réalisé pour le compte de Global News, le coup de sonde a indiqué que 56% des Canadiens interrogés sont en faveur de l’avortement, ce qui représente une hausse de 13 points par rapport à 2010.

«Si je compare les résultats de 2010 à ceux d’aujourd’hui, nous constatons que les Canadiens sont devenus beaucoup plus pro-choix dans leurs convictions», a déclaré au média Sanyam Sethi, vice-présidente des affaires publiques chez Ipsos Canada.

Mais en regardant de plus près le soutien selon les groupes d’âge, il est apparu que les Canadiens de 18 à 34 ans y sont un peu moins favorables (50%) par rapport à ceux de plus de 55 ans (63%).

«C’est une situation très rare», a soutenu Mme Sethi.

Près de 15% des répondants de 18 à 34 ans ont aussi soutenu que l’avortement ne devrait pas être autorisé, à moins que la vie de la mère soit en danger. Ce chiffre se situe à 11% pour tous les groupes d’âge confondus, en baisse de 10 points par rapport au sondage de 2010.

À l’inverse, 57% des femmes et 55% des hommes sont favorables à un accès sans restriction.

«C’est assez cohérent», a ajouté Mme Sethi. «Il y a plusieurs questions sur lesquelles nous avons des divisions selon le sexe, mais celle-ci n’en fait pas partie.»

Une personne sur quatre souhaite également que la question de l’accès à l’avortement au Canada soit remise sur le tapis.

Le sondage Ipsos a été mené auprès de 1001 Canadiens de plus de 18 ans les 12 et 13 juillet dernier.