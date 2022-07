Les religieuses quittent Clarke City

Le village de Clarke City, annexé depuis les années 70 à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, perdra ses deux religieuses dans deux semaines.

C’est avec un pincement au cœur que les sœurs Madeleine Leblond et Louisette Lagacé quitteront leur paroisse à la mi-août, mettant fin à une présence de près de 100 ans de la congrégation des Petites Franciscaines de Marie.

La maison qu’habitent sœur Madeleine et sœur Louisette est à vendre depuis quelques jours.

«Quand j’ai vu l’affiche, ça m’a fait un coup dans le cœur», a expliqué Louisette Lagacé, une infirmière qui s’est longtemps consacrée aux soins à domicile et qui quittera la paroisse Saint-Cœur-de-Marie après quatre décennies.

«Je quitte parce que ma supérieure générale m’a demandé il y a deux ans si j’accepterais d’aller rendre service à Madagascar dans un dispensaire pour aider une de nos sœurs malgaches qui est infirmière.»

À 74 ans, elle a accepté de réaliser sa première mission à l’étranger.

«Je suis en paix avec ce oui-là, malgré l’émotion et les sentiments que je peux avoir de peine et de tristesse de quitter cette famille avec qui on a vécu. Ça fait 45 ans que je suis dans le coin. C’est une page de vie, ça.»

Sœur Madeleine ira prendre soin d’autres membres de sa congrégation à Baie-Saint-Paul après 35 années à s’occuper d’à peu près tout dans la paroisse et à l’église de Clarke City.

«Comme sœur Louisette partait, je ne pouvais pas rester toute seule. Je suis quand même rendue à 80 ans. C’est une responsabilité qui est quand même assez grande. Qu’on diminue la tache, je ne serai pas fâchée. Mais j’ai beaucoup de peine de quitter la communauté parce que c’est comme mon bébé, mon enfant. J’ai continué à en prendre soin. Quelques fois, on a dit : «les Sœurs tiennent l’église à bout de bras». Je ne sais pas si c’est vrai. Peut-être», a témoigné sœur Madeleine Leblond.

Une messe spéciale se tiendra le 7 août pour marquer la fin des 98 années de présence des Petites Franciscaines de Marie à Clarke City.

Mais la vie religieuse se poursuivra quand même et des messes continueront à être célébrées par un curé de Sept-Îles. Un comité a aussi été mis en place pour la survie de l’église, de quoi atténuer la peine des sœurs Louisette et Madeleine.

«Le noyau qui est là est vivant, solide et bien tissé. Les gens tiennent à garder leur église ouverte», a souligné sœur Louisette.