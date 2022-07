«On n'est pas sorti de cette vague»

Le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, a annoncé lors d’un point de presse vendredi qu'il recommandait une dose de rappel pour tous les adultes ayant reçu leur dernière dose de vaccin il y a 5 mois.

En entrevue, M. Boileau a dû se défendre d’avoir répété à plusieurs reprises plus tôt cet été que les Québécois avaient le choix ou non d’aller chercher une dose supplémentaire.

«Notre message ne change pas beaucoup. Le vaccin nous protège très bien contre les formes graves de la maladie. Si ça fait 5 mois, c’est le temps d’aller chercher sa nouvelle dose de rappel», indique-t-il.

Le Dr Luc Boileau confirme avoir été «surpris» de l’ampleur de la 7e vague.

«On a certainement été surpris. D’ailleurs, toute la planète a été surprise, en particulier les pays européens. Cette vague défie les projections que nous avions. On a eu l’effet des variants [BA.4 et BA.5], qui nous ont démontré à quel point ils étaient contagieux. On n’est pas sorti de cette pandémie ni de cette vague», dit-il.

Les nouveaux vaccins adaptés aux variants prédominants seront disponibles à l’automne, mais la santé publique indique que ce n’est pas une raison pour ne pas se faire vacciner maintenant.

«Le nouveau vaccin n’est pas encore là. Si votre immunité date de 5 mois, elle va baisser tranquillement. Éventuellement, lorsque le nouveau vaccin va être là, on pourra en profiter. On n’est pas certain que le nouveau vaccin est si meilleur que ça», explique-t-il.

Les Québécois commencent-ils à ne plus craindre le virus?

«Des Québécois restent préoccupés par la COVID, et avec raison. La COVID peut rendre les gens très malades et peut entrainer la mort. Il faut être prudent», conclut-il

***Voyez l’intégralité de l’entrevue ci-dessus***