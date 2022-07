Propos sexuels déplacés: un gynécologue radié d’urgence pour protéger ses patientes

Un gynécologue de 73 ans est radié d’urgence par son ordre professionnel pour protéger ses patientes, car il aurait encore tenu des propos sexuels déplacés, cette fois auprès d’une patiente en train d’accoucher.

• À lire aussi: Un gynéco aurait encore tenu des propos sexuels auprès d’une patiente

«Le Conseil craint pour la protection du public si l’intimé continue à exercer sa profession», lit-on dans le jugement, rendu lundi dernier.

Fait rare, le Dr Allan B. Climan est radié de façon provisoire et immédiate, par le Collège des médecins du Québec (CMQ). Il ne peut donc plus pratiquer.

Les faits reprochés remontent au 22 avril dernier à Montréal, alors que le médecin procédait à l’examen d’une jeune mère en salle d’accouchement, à l’Hôpital général juif.

À la fin de l’examen gynécologique, il lui aurait dit en anglais: «Merci pour le bon moment» (Thank you for the good time), a témoigné une infirmière, présente sur place.

Selon le syndic, le médecin avait même avoué avoir tenu ces propos lors d’une rencontre au CMQ en juin, et les avait qualifiés «d’inappropriés» inappropriate).

Récidiviste

«La conduite reprochée à l’intimé [...] est grave et inquiétante et elle est d’ailleurs similaire à celle qui lui a déjà été reprochée par le passé», note le Conseil de discipline.

En 2019, le Dr Climan avait déjà été radié deux ans pour des propos sexuels déplacés.

Depuis son retour, en juillet 2021, le Collège lui impose d’être accompagné d’une femme pour tout examen physique d’une patiente. D’ailleurs, le CMQ lui reproche d’avoir manqué à cette obligation en avril dernier.

De 1989 et 2020, le Dr Climan a fait l’objet de 11 enquêtes disciplinaires, indique le jugement. Malgré cette radiation, une audition sur la culpabilité aura lieu à une date ultérieure.