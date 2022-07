Vers un record de demandeurs d'asile

Le Québec est en voie de battre un record cet été relativement aux demandeurs d’asile qui continuent de franchir massivement le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle en Montérégie.

De nouvelles données pour le mois de juin font état de plus de 3000 passages irréguliers.

Vendredi dans la rue Saint-Hubert, TVA Nouvelles s’est rendue à l’hôtel de la Place Dupuis qui héberge des centaines de demandeurs d’asile.

Nous avons fait la rencontre d’une famille originaire du Yémen qui est arrivée au Canada il y a trois mois. Elle dit avoir quitté des conditions de vie difficile ce pays décrit d’ailleurs comme le pays le plus pauvre du Moyen-Orient.

Ce sont donc plus d’une centaine de migrants en moyenne qui arrivent quotidiennement au Québec principalement par le chemin Roxham. Le portrait depuis le début de l’année en matière de demandes d’asile et d’interceptions est toujours en croissance.

Le Québec est passé de 2367 migrants en janvier à 3066 en juin pour un total de 16 319. A ce rythme, on va d’ici un mois ou deux battre le record de 2019, année où le Québec avait accueilli plus de 19 000 demandeurs d’asile.

En raison des délais de traitement important pour l’obtention des permis de travail, des milliers de demandeurs d’asile doivent se tourner vers l’aide social pour subvenir à leurs besoins.

Les fonctionnaires québécois en ont plein les bras selon leur représentant syndical Christian Daigle.

«Le bureau des demandeurs d’asile est vraiment surchargé pour l’aide sociale. On avait déjà dénoncé la situation en 2017. Maintenant, c’est encore pire en raison de toutes les personnes qui arrivent et qui n’ont pas ces papiers-là du fédéral et qui attendent trop longtemps. Elles doivent demander de l’aide social. Le fédéral n’arrive pas à fournir au fur et à mesure», explique le président général du SCFP.

Au cabinet du ministre québécois de l’Immigration Jean Boulet, on dit que la situation en matière d’hébergement est sous contrôle même si on assiste à une augmentation des arrivées.,

Le Québec a demandé à Ottawa de prévoir des solutions aux frontières dans le cas où l’arrivée des demandeurs d’asile dépasse les capacités d’accueil maximales au Québec. Certains demandeurs d’asile se voient maintenant transférés vers Ottawa et Niagara Falls.