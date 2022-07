Will Smith rongé par les remords plus de 3 mois après la gifle

Plus de trois mois après la violente gifle qu’il a assené à l’humoriste Chris Rock en direct à la cérémonie des Oscars, Will Smith se confond en excuse dans une longue vidéo où il s’explique.

• À lire aussi: Will Smith frappe Chris Rock et gagne un Oscar

• À lire aussi: Gifle au visage: que s’est-il passé pendant la pause publicitaire?

• À lire aussi: Six scandales ayant marqué l'histoire des Oscars

Dans la séquence de plus de 5 minutes, l’acteur oscarisé a présenté ses excuses à Chris Rock, à la famille de l’humoriste, à sa propre famille et à toutes les personnes qu’il a blessées.

«J’ai tenté de rejoindre Chris, et ce qu’on m’a dit c’est qu’il n’était pas prêt à me parler. Lorsqu’il le sera, il me contactera. Je veux dire... Chris, que je m’excuse. Mon comportement était inacceptable, je serai là quand tu voudras me parler», explique Will Smith dans le message préenregistré.

Il soutient qu’il n’a pas été en mesure de s’excuser le soir même parce que les événements étaient trop frais, et qu’il se sentait dans un état de brouillard après les faits.

Il s’adresse aussi à tous les nommés aux Oscars qui étaient présents ce soir-là. «Ça me brise le cœur de penser que j’ai volé et terni votre moment.»

AFP

Il affirme que les événements l’ont blessé psychologiquement, émotivement, en pensant à l’image et l’impression négatives qu’il a laissées.

Il dit essayer de travailler sur lui-même, exprime ses remords, et assure avoir fait une erreur.

«J'essaie de ne pas me voir comme une merde.»

Rappel des faits

Lors des Oscars en mars, Chris Rock avait blagué sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, qui souffre d’alopécie, poussant Will Smith à monter sur scène pour gifler le comédien.

En raison de son comportement, l’Académie des Oscars l’a banni des futures cérémonies pour dix ans.

Depuis l’incident, l’acteur a présenté ses excuses publiquement à l’humoriste, en disant «qu’il avait réagi émotivement» puisque «la blague sur Jada était trop pour lui.»

Il a également démissionné de l’Académie.