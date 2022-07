Des espaces éphémères pour le plaisir des visiteurs dans le Vieux-Hull

Un peu partout au coeur du Vieux-Hull sont érigés cette année ce qu'on appelle des «espaces éphémères» débordant d'imagination et de ludisme pour le plaisir des nombreux festivaliers de passage dans le secteur durant l’été.

Un de ces espaces est le stationnement adjacent au bistro Le Troquet qui a été transformé en place de spectacle à ciel ouvert. Du gazon de plastique recouvre l’asphalte et une scène y a été édifiée. Des tables de pique-nique y ont été installées, de même que des petits kiosques.

L’endroit, baptisé «Place Laval», est idéal pour se rafraîchir les soirs de spectacles, avec un bar éphémère monté pour la soirée seulement.

Chantal DesRochers / AGENCE QMI

Patrick Scott, barman de ce bar éphémère, est tout à fait d’accord avec cette initiative des espaces éphémères.

«C’est drôlement plus intéressant de se rencontrer autour d’un thème qui nous fait vraiment vibrer: la musique plutôt qu’un stationnement! En plus, c’est très rassembleur!» dit-il.

Chantal DesRochers / AGENCE QMI

À côté de lui, Rosalie Marion, abonde dans le même sens. «Ça nous prenait ça, au centre-ville, des lieux culturels où on peut se rassembler, individus comme familles. Et on lui doit bien ça, notre beau centre-ville, de lui redonner ses belles années.»

Au bistro Le Troquet, Patrik Guillotte, un serveur – connu aussi comme humoriste –, apprécie également l’initiative de la Ville cette année.

«Je suis tout à fait d' accord avec ce concept, particulièrement la Place Laval juste à côté qui nous emmène des artistes de renommée, pas seulement des artistes locaux ou québécois, nous a-t-il dit. Et par ce fait même, cela nous attire des clientèles variées. Un soir, ce sont des jeunes, un autre, une autre génération ou encore des familles.»

Pour leur part, des visiteurs comme Danielle Charlebois et Onil Bourgault souhaiteraient voir l’expérience se répéter d’année en année. «C'est vraiment merveilleux. On ne s'attendait pas à ça! Avoir su, on aurait apporté nos chaises aussi!» nous a confié Mme Charlebois.

Chantal DesRochers / AGENCE QMI

Dans un autre espace éphémère, un peu plus loin, c’est une imposante sculpture que l’on découvre. L’œuvre, de l’artiste Mustapha Chadid, réunit un ours, un orignal et un chevreuil qui s'abreuvent ensemble à la même fontaine, signifiant que la cohabitation est possible malgré les différences.

Chantal DesRochers / AGENCE QMI

Puis, il y a l’incontournable et spectaculaire exposition de sculptures insolites réalisées à partir d’objets recyclés parsemées dans le Vieux-Hull. Les visiteurs peuvent aussi profiter de la piétonnisation de la rue Eddy, qui a été fermée à la circulation automobile à deux reprises déjà au cours des dernières semaines et le sera encore deux fois, en août et au début octobre.

En avril, en lançant l’appel d’offres pour la réalisation d’espaces éphémères dans son centre-ville, la Ville de Gatineau mentionnait que l’objectif du projet était «de contribuer à la dynamisation et à la vitalité du centre-ville, par la création de lieux d'échanges et de rencontres».

«Le souhait ultime est de faire du centre-ville une destination incontournable pour les gens de Gatineau et pour les touristes», a ajouté la mairesse France Bélisle en annonçant les nouveautés le mois dernier.