EN IMAGES | La foudre frappe une maison de Montréal alors que son proprio y fait la sieste

Si les avertissements d'Environnement Canada faisaient état d'une possible tornade jeudi, c'est la foudre qui a frappé une maison de Beaconsfield alors que son propriétaire y faisait la sieste.

«J’étais dans la maison et je prenais une petite sieste de 15 minutes», dit Vassos Vasiliou, à qui la propriété appartient.

Il aurait par la suite entendu un bruit assourdissant, peu après 15h.

«Qu’est-ce qui se passe? s’est alors demandé l’homme de Beaconsfield. J’étais étonné».

Sa femme lui aurait dit d’aller vérifier à l’extérieur, puisqu’elle savait que quelque chose avait «frappé le toit».

Alors que M. Vasiliou faisait le tour de sa propriété pour y chercher de possibles dommages, ses voisins lui ont fait remarquer que le toit de sa maison était «en feu». La foudre s’est abattue sur la maison du Beaconsfieldien.

«Nous étions installés dans notre salon et tout d’un coup on a entendu un gros bang [...] et il y a eu comme une boule de feu qui est tombé sur [la maison de M. Vasiliou]», explique le voisin du couple sinistré.

L’homme et sa conjointe ont appelé le 911 et ont quitté la maison afin de ne pas être incommodés par la fumée.

Une cinquantaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour maîtriser l’incendie provoqué par la foudre.

Personne n’a été blessé lors de l’évènement.