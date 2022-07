Le CF Montréal et le New York City FC se neutralisent

Les champions en titre ne sont pas parvenus à battre les Montréalais, chez eux.

Il poursuivra donc sa carrière avec le Girona FC, dans la Liga, à qui il a été prêté jusqu'en juin 2023. Girona FC est un club membre du City Group, qui sont propriétaires du New York City FC et de Manchester City, notamment.

Le NYCFC pointe au deuxième rang dans la division est de la MLS avec 41 points au classement. La troupe de Wilfried Nancy figure deux rangs plus bas, grâce à sa récolte de 35 points en 21 rencontres cette saison.

Chaque formation pourrait bondir d'une place au classement advenant une victoire.

Suivez ci-dessous les actions d'importance dans la rencontre :

Avant le coup d'envoi - Le CF Montréal rend hommage à son ancien entraineur adjoint Jason Di Tullio, qui a succombé à un cancer vendredi à l'âge de 38 ans seulement.

7e minute - Une minute de silence est observée en l'honneur de Jason Di Tullio, qui a revêti le numéro 7 avec l'Impact.

10e minute - Romell Quioto est fauché dans la surface par le gardien du NYCFC, Sean Johnson, mais l'attaquant du CF Montréal est hors-jeu.

12e minute - Samuel Piette, à l'orée de la surface, y va d'une passe en cloche pour Djordje Mihailovic, qui rate de la tête. Puis, Kamal Miller est impossible de convertir le ballon qui tombe à ses pieds.

17e minute - Belle association entre Lassi Lappalainen et Djordje Mihailovic qui résulte à une passe dans la surface pour Romell Quioto. Ce dernier aurait dû tirer en première intention, mais ne l'a pas fait, et est ainsi repris par le défenseur qui dégage.

23e minute - Belle ouverture du numéro 8 du CF vers Lappalainen, qui arme une frappe enroulée vers le deuxième poteau. Toutefois, son tir dévie sur Mason Toye, qui est hors-jeu, avant de rater de peu la cible.

29e minute - Autre relais intéressant de Mihailovic vers Toye, qui tente de centrer, mais atteint le latéral Tayvon Gray en pleine poire. Les soigneurs doivent s'amener, et Gray quitte sur les lignes de côté. Le CF hérite d'un coup de pied de coin.

30e minute - Le service du coin de Mihailovic est faible et plonge vers le premier poteau, mais une déviation fortuite redirige le ballon sur Quioto au deuxième poteau, qui rate toutefois sa tête et envoie le ballon chez les 1642.

35e minute - Joel Waterman envoie une passe molle vers Alistair Johnston. L'ailier brésilien du NYCFC, Talles Magno, tente d'intercepter, mais il entre en contact avec Johnston qui a tenté une sorte de roulette sur le ballon. Les bras du défenseur montréalais sont hauts, et par le fait même il accroche son adversaire au visage. Celui-ci s'écroule au sol, et le 22 en noir et bleu hérite d'un carton jaune.

40e minute - Maxi Morález est inconfortable. Le milieu de 35 ans demande un changement à son entraineur, qui oblige. Thiago Andrade prend sa place sur le terrain.

42e minute - Une autre belle association de Lappalainen et Mihailovic, qui font une-deux. C'est l'américain qui termine avec le ballon dans la surface, mais ses deux tentatives de tirs sont bloquées. Une par le défenseur, l'autre par le gardien.

44e minute - Tout près du poteau de coup de pied de coin gauche, Lassi Lappalainen déjoue son couvreur Santiago Rodríguez, qui l'accroche et le pousse, tout juste aux abords de la surface. Le CF obtient un coup franc, mais ne peut en profiter.

48e minute - Un coup de pied de coin du NYCFC tiré par Gabriel Pereira passe littéralement au travers de la surface de réparation montréalaise, mais personne n'est en mesure d'enfiler l'aiguille. À ce moment, le NYCFC n'a toujours pas de tir cadré.

53e minute - Une contre-attaque du NYCFC prend forme suite à un coup de pied de coin ordinaire du Club de Foot. Un peu après la mi-terrain, Joel Waterman commet une faute sur Gabriel Pereira et mérite un carton jaune. Il sera suspendu pour le prochain affrontement des Montréalais.

55e minute - Kamal Miller y va d'un sauvetage miraculeux dans sa surface, qui par le fait même propulse Quioto en contre-attaque. Alors que celui-ci se détache d'un premier défenseur et en attire un autre vers lui, il remet sur sa droite à Mason Toye, qui bénéficie d'un but ouvert et ... il rate le cadre! La foule, ses coéquipiers et surtout le principal intéressé s'en mordent les doigts.

56e minute - Lassi lance Quioto sur la droite de Sean Johnson, et celui-ci patiente trop avant d'armer sa frappe, de manière qu'il décoche pratiquement alors qu'il est au niveau de la ligne des buts. Tout de suite, le numéro 30 se retourne vers son entraineur, qui n'en revient pas, et se fait excuser.

61e minute - Santiago Rodríguez et Héber sortent du terrain pour la formation américaine. Nicolás Acevedo et Andres Jasson font leur entrée.

74e minute - Le jeu doit être arrêté comme Joel Waterman est resté au sol après avoir subi un contact à la cheville. Il parvient à chasser la douleur et sera en mesure de continuer dans le match.

79e minute - Wilfried Nancy effectue ses premiers changements. Kei Kamara entre pour Mason Toye, et Mathieu Choinière remplace Lassi Lappalainen.

82e minute - Deux autres changements pour le CF Montréal. Joaquin Torres et Ismaël Koné prennent les places de Djordje Mihailovic et Samuel Piette.